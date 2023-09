Estas líneas están siendo escritas alrededor de ocho horas antes de que termine el mercado de fichajes. Tener que abordar un tema sin que esté cerrado al cien por cien es complicado, tanto como dejarlo todo para el final, modus operandi de la inmensa mayoría de clubes españoles, asfixiados por el estrictísimo control económico de la liga. Mientras se confirman o no la llegada a Almería de ese central que otorgue tranquilidad defensiva a Vicente Moreno o la firma de alguna otra pieza en ataque, sí se puede adelantar un balance de lo que ha dado de sí el verano en clave fichajes. Y parece evidente que ha sido el mercado del paso adelante, al menos en lo económico. El Almería, según Transfermarkt —y a falta de unas horas para que se termine el plazo para firmar, insisto—, ha sido el segundo club de la Liga que más ha invertido en fichajes, solo por detrás del Real Madrid. Este dato ha sido posible gracias a que, a su vez, es el quinto que más dinero ha ingresado en ventas. De hecho, los rojiblancos han recibido más de lo que han gastado. Las cifras no son nada desdeñables. Invertir casi cuarenta millones de euros era inimaginable hace solo unos años. Por tanto, la exigencia debe ir acorde. Huelga decir que ser el segundo que más ha gastado no te convierte en candidato a ser subcampeón. Hay que valorar la base de la que se parte. La del Almería es la de ser el último de los equipos que se salvaron el pasado año. O sea, justísima para sobrevivir. No obstante, el dinero invertido está a años luz de competidores a priori directos como Cádiz o Getafe y, por supuesto, de los recién ascendidos, por lo que no debería resultar raro que el objetivo sea lograr una permanencia relativamente tranquila. Supongo que el club, siempre ambicioso, pensará igual. Crecer en inversión y en ventas debe ir de la mano de crecer deportivamente. Con coherencia y mesura, pero mejorar lo hecho el año pasado es una obligación. Un curso calmado. Tampoco pedimos tanto.