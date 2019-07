Hoy tecleo desde Szamotuly, una ciudad cerca de Poznan, en Polonia. Aquí duermo desde el domingo, cuando llegué vía Madrid con enlace en Berlín. Un viaje bastante largo a decir verdad, pero que iniciaba una experiencia diferente, pero sobre todo ilusionante. Sufrí menos de lo que esperaba en mi primer avión, pese a la última fila. Me habían avisado de las turbulencias, aunque hubo pocas. Unas horas donde todo era nuevo, pero que se viven de manera especial. Ahora afronto dos semanas como jefe de prensa de la selección AFE España. Una oportunidad enriquecedora en lo personal y en lo profesional. Una oportunidad para estar al otro lado, mi primera. La verdad es que el panorama es diametralmente opuesto. Ahora estoy en el lugar donde pasan las cosas que intento descifrar desde fuera. Ahora se dan muchas anécdotas que fuera me sabrían a noticia y aquí doy menos importancia. No quiere decir que no las valore, quizá todo lo contrario, pero es importante cambiar el chip para disfrutar en un escenario también bonito. La otra cara de la moneda. Llevamos pocos días aquí en Polonia, pero todos muy intensos. Para que os hagáis una idea, es una especie de pretemporada para que los 22 futbolistas puedan encontrar equipo. Este martes tuvimos el primer amistoso, en Opalenica. En las instalaciones donde Portugal se hospedó en 2012. No es la primera vez que mis compañeros pisaban aquella maravilla. Un lugar privilegiado para concentrarse y allí estaremos dentro de pocos días. El equipo jugó frente al Korona Kielce, un club de la Primera polaca. Hubo buenas sensaciones y victoria por 3-1. El resultado es secundario en estas iniciativas, pero los jugadores siempre brillan más con viento a favor. Ya estamos de vuelta en Poznan, donde echo de menos la comida española, para seguir preparándonos para los próximos amistosos. El jueves que viene actualizamos esta especie de diario. Mientras tanto, seguiré aprendiendo y disfrutando de una experiencia diferente.