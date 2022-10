La experiencia es un grado

Realizó Rubi ante el Rayo media decena de incorporaciones respecto a la foto inicial de San Mamés. Tres de esas caras nuevas fueron las de Melero, Baptistao y Embarba, que sumaban 332 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Podía parecer un dato más, pero casualmente los tres fueron de los nombres más destacados dentro de un coral Almería en la que la sinergia tuvo más sentido que nunca y en la que las partes del todo eran mucho más fuertes cuando el último funcionaba como tal. Amante de los datos y de las casualidades que no lo son tanto, el técnico rojiblanco destacaba en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al cuadro madrileño que por primera vez coincidieron sobre el terreno de juego los cinco capitanes. Con una realidad muy alejada de los videojuegos aunque éstos presentan unas características absolutamente reales, esa experiencia fue más grado que nunca y de ahí que se entienda de manera tan clara por qué Rubi insistía tanto desde el primer día de pretemporada en la importancia de reforzarse con efectivos que supiesen lo que es curtirse en Primera División. No es baladí esa paciencia que pedía el preparador de Vilasar de Mar para engrasar a nombres como Melero, Baptistao y Embarba, no sólo en cuanto al físico se refiere, sino en el aspecto de que cada jugador conozca cómo piensan y juegan cada uno de sus compañeros, como se veía de forma transparente con la pareja Sadiq-Ramazani. Parece claro que volverá a haber derrotas consecutivas, resultando fundamental cómo reaccione el grupo. El sábado lo hizo bien. Es cierto que el error de Diego López favoreció en el duelo frente al Rayo un tempranero gol que alejó un posible runrún, sin saber cómo hubiese reaccionado la UDA en caso de empezar por debajo en el marcador. Pero los 'y si' no existen y menos en el fútbol. El conjunto rojiblanco supo reaccionar en uno de sus momentos más críticos desde la era Turki y mucha parte de culpa en ello la tiene un Rubi que supo interpretar que la experiencia es un grado.