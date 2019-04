Un extraterrestre

La NBA deja casi cada noche algo que contar. Es fascinante el poder que tiene esa liga a todos los niveles. Si al otro lado del charco atrae así, es difícil imaginar cómo se vive de cerca. Complicado de creer es lo que hizo Russell Westbrook la pasada madrugada. 20 puntos, 20 rebotes y 21 asistencias. Un doble triple-doble. En 37 minutos. Juzgue usted, pero eso es una locura. Un tsunami individual de uno de los hombres que mejor honró a la estadística en la historia del baloncesto. Antes sólo lo hizo Wilt Chamberlain, hace más de cincuenta años. Palabras mayores. Pocos jugadores generan más bandos que Russ. Venerado y odiado a partes iguales, el base es una de las superestrellas de la NBA. Con un juego muy particular, un torrente físico sobre el parqué. Unas condiciones antropométricas espectaculares para el deporte de la canasta. Un partido para el recuerdo que hizo frente a Los Ángeles Lakers, que van descontando fechas para que termine una temporada extraña. Ya no jugará más LeBron James, que se recuperará por complejo de una lesión. Una franquicia que debe recibir buenas noticias este verano en la agencia libre. Oklahoma City Thunder lucha por aspirar a algo más que se octavo puesto en la Conferencia Oeste. La dinámica actual no invita a mucho más, pero todavía hay tiempo de reconducir. Porque la probabilidad de que la postemporada sea fugaz en ese caso es alta. Quedaría emparejado con los Golden State Warrior en el play off, el gran aspirante a otro anillo. Mejor dicho, a renovar su corona. No obstante, los de Billy Donovan tienen argumentos necesarios para competir, con Westbrook y Paul George a la cabeza. Una dinastía, la de los de San Francisco, que se pondrá a prueba en unos meses, con piezas claves como Thompson o Durant en el mercado. Si hay capacidad para retenerlos, su legado puede ser más amplio. Si no, Curry y compañía deberán multiplicarse para seguir ganando.