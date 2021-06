Tan solo ha pasado una semana desde que la temporada acabara tristemente para el Almería. Los futbolistas disfrutan de sus vacaciones, pero en los despachos el ritmo es frenético, puesto que no hay tiempo que perder para planificar la próxima temporada. Cuando Rubi firmó, aparte de asegurarse un buen sueldo, hizo especial hincapié en la importancia de que él tuviera voz y voto en materia de fichajes. En el poco tiempo que lleva en el club, ya dejó medianamente claro que la plantilla del Almería era muy joven, con las desventajas que eso conlleva en determinados aspectos de la competición. Por esto es de esperar que en la configuración de la plantilla de la próxima temporada predominen más jugadores hechos que apuestas jóvenes y arriesgadas, que también las habrá. Por eso creo que es clave subir el nivel de la unidad B, tanto a nivel futbolístico como de experiencia, y es de esperar que las mejoras sean sustanciales. En este sentido, cuatro de los jugadores que terminaron su cesión regresan a sus respectivos equipos: Ivanildo, Schettine, Villalba y Carvalho. Ninguno ha llegado a tirar la puerta en el Almeria, ninguno se ha hecho indiscutible. Son jugadores con poco riesgo económico (solo habríamos tenido que comprarlos en caso de ascenso) y con un potencial deportivo que no ha sido el esperado, a pesar de que Ivanildo, Villalba y Carvalho llegaron a tener buenos momentos puntualmente, aunque sin regularidad. Si el Almería hubiera tenido en esos puestos cuatro jugadores contrastados, con experiencia y un impacto deportivo inmediato, quizás a estas horas estaríamos aún peleando por el play-off o incluso ya seríamos de Primera. Es ahí donde se va a tener que notar el factor Rubi y su agenda de jugadores que no se plantearían volver a segunda si no fuera por el propio Rubi y el proyecto deportivo que el técnico catalán les venda. Las posibles grandes ventas de Sadiq, Samú y Akieme pueden jugar un papel importante. Lo que todos esperamos es que, al igual que la plantilla de esta temporada superó a la anterior, la nueva sea mucho mejor…