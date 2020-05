El factor público

Parece que, al fin, el fútbol está alcanzando un consenso y las competiciones se decidirán sobre el césped. Se fijará una fecha para retomar los entrenamientos, los clubes harán pretemporada y se reanudarán los torneos por donde se quedaron. La mayoría parece estar de acuerdo, aunque hay voces discrepantes. Me es igual. No busco reabrir ese debate, pero sí quiero descifrar si el hecho de que se juegue a puerta cerrada es importante o, simplemente, es anecdótico.

Todos coincidimos en que modificar las normas en mitad de una competición es tan ilógico como injusto. Los tres puntos, el número de equipos que asciende o desciende, la cifra de tarjetas que conllevan suspensión o las eliminatorias a partido único son leyes que se establecen antes de arrancar cualquier torneo. ¿Pero entra la afición dentro de esos condicionantes fundamentales? Para discernirlo, habrá que valerse de ejemplos. ¿Un Sevilla-Betis transcurrirá igual sin la visceral pasión que lo envuelve en la grada? ¿Tendrá el Real Madrid más posibilidades de remontar la eliminatoria ante el City en un Etihad vacío que lleno? ¿Es más fácil para el Almería jugarse el ascenso en La Romareda desierta que dentro de un frenético ambiente sustentado por 25.000 almas? ¿Condiciona la Liga que, mientras hay equipos que ya visitaron un Mestalla a rebosar, la otra mitad se vayan a encontrar una gigantesca mole de cemento vacía?

Para muchos, la hinchada es un componente más romántico que determinante en esto del fútbol. Los aficionados no marcan goles ni los encajan. El PSG ya remontó al Borussia Dortmund a puerta cerrada antes de que todo se fuese al traste, y el Liverpool no pudo rematar al Atlético en un Anfield hasta la bandera. No sé si el juego se verá alterado por la ausencia de público, pero sí el factor emocional. Al menos, el que afecta al futbolista. El que le llega desde la grada. Nosotros, desde casa, seguiremos chillando como si nos fuese la vida en ello. Aunque sea frente al televisor. No será lo mismo.