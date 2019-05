¿Le falta frescura al equipo?

Dos victorias en los últimos ocho partidos. Preocupante balance para un equipo que quiere mirar hacia la zona noble de la clasificación. De todos es sabido el grado de exigencia que requieren los equipos en el arreón final de la competición, donde los puntos esconden un valor incalculable, sobre todo para los equipos que aún no tienen los deberes hechos y de eso, desgraciadamente, en Almería sabemos un rato, porque lo hemos sufrido en las últimas temporadas cuando vivíamos al borde del precipicio. Desde fuera da la sensación de que al equipo le falta frescura. Es cierto que ante el Tenerife se hizo un gran encuentro, posiblemente el mejor de la temporada, junto al de Zaragoza, lejos del Estadio Mediterráneo, pero al equipo no se le ve como antes. El otro día lo dijo precisamente Sergio Egea, entrenador del Real Oviedo, en la sala de prensa. Bastó con tapar a Juan Carlos Real, neutralizar al Álvaro Giménez y taparle las bandas al Almería para hacerle inofensivo. Y es cierto. Mucho querer y no poder. No fue capaz Fran Fernández de encontrar la fórmula para desbaratar el plan que trajo el Oviedo, a pesar de los cambios que introdujo, pero tal vez la solución no estaba precisamente en los hombres, si no, digo yo, en cambiar la forma de jugar, la manera de llegar con peligro a la portería rival. No es normal que un equipo que juegue como local lance el primer córner a favor casi mediada la segunda parte del partido y que el guardameta rival apenas si interviniera en el juego. No sé si al equipo le está pasando factura que para Fran Fernández solo cuenten catorce, o quien jugadores a lo sumo, que son los que vienen jugando prácticamente toda la Liga, el llamado "equipo de gala", pero esas piernas y esas ideas puede que empiecen a estar más cansadas. Entiendo a FF, que solo confía en determinados jugadores, porque le han dado muy buenos resultados y ahí están los números.