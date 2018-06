Otra falta de respeto

Londres, 21 de junio de 2018. Estimado Navarro, resulta que la Junta de Accionistas del martes fue una mera pantomima en la que el actual Consejo de Administración renovó sus cargos por cinco temporadas más a expensas de que la entidad sea vendida de una vez, algo que parece estar más cerca que nunca. De hecho solo así podría entender la ausencia del propietario del club, que no se presentó en Almería para cumplir con este trámite. Quiero creer que esta simbólica renovación de cargos y la ausencia del presidente se debe a que el pescado está vendido y en los próximos días se oficializará la anhelada venta. De no ser así, la cosa pasaría de castaño a oscuro, puesto que la ausencia de Alfonso habría sido entonces una falta de respeto al club, los pequeños accionistas y la afición. Haya venta o no, la falta de movimientos (a excepción de la salida de Fidel, que tampoco es que sea buena), me preocupa bastante y no creo que esta situación de tira y afloja, que retrasa la planificación de la próxima temporada, sea beneficiosa…