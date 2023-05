Londres, 25 de mayo de 2023. Estimado Navarro, si hace unas semanas te decía que tenía pesadillas pensando en un Elche vestido de Alcorcón, esta semana no se me va de la cabeza que el Almería-Valladolid tiene tintes de Almería CF-Ourense, con la diferencia de que era el de la última jornada. Las similitudes son muchas. Almerienses y gallegos se jugaban evitar el descenso y el Juan Rojas estaba lleno hasta la bandera. 2-3 y el Ourense para casa en Segunda y nosotros en Segunda B. Este domingo el Valladolid llega con opciones de dar un golpe sobre la mesa y salvarse, dejándonos tocados a expensas de visitar Cornellá. Además, se ha colgado el cartel de no hay billetes. Tengo pánico al partido del domingo y más pánico aún al partido en Barcelona, donde no descarto estar en algún momento descendido, aunque sigo esperando que el equipo se salve. ¡Qué duro es ser del Almería! PD: Espero que no tengamos un Cuaresma que la líe, aunque lo de Suárez en Anoeta se las trae…