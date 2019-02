El febrero de la UDA

Puso la afición rojiblanca, o parte de los abonados, un enorme empeño por otorgar la categoría de vitales a los dos encuentros seguidos que la UD Almería tuvo que afrontar en casa de manera consecutiva ante Cádiz y Osasuna. Tanto que el club, ajeno normalmente a todo lo que sus hinchas le demandan y carente de iniciativas propias, hizo una promoción de entradas que se quedó a medio camino entre lo atractivo y el no hacer nada. Cierto es que ver un encuentro en el Mediterráneo es relativamente económico ya de por sí, pero quien no abona 20 euros por ver un partido no los abonará igualmente, aunque le regalen otro en el lote. Al final, es el mismo desembolso de una tacada. Como resultado, la iniciativa apenas resultó efectiva. Un punto de seis fue el escaso botín cosechado por los de Fran Fernández en esos dos encuentros. Decepcionante para una afición que soñaba con lograr un pleno que encaramase a los suyos al playoff. Sin embargo, el inesperado empate en Málaga y el calendario que se viene hace que los rojiblancos tengan una nueva oportunidad de mirar hacia arriba y dar la espalda, casi de forma definitiva, al descenso. En estas tres semanas llegan al Mediterráneo el Numancia y el Córdoba, dos equipos que todavía no saben lo que es ganar a domicilio, estando entre medias un expulsado Reus, con los tres puntos que ello conlleva. Es decir, si el Almería mostrase solvencia en casa, podría obtener siete puntos de nueve, o, incluso, por qué no, un pleno. Sería fundamental, ya que se llegaría a los 40 puntos para hacer frente a un complicadísimo tramo del campeonato en el que los andaluces visitarán La Romareda y El Molinón de forma seguida, recibirán al Granada en un choque con sabor a derbi y viajarán a Riazor. Casi nada. Si los equipos grandes se juegan la temporada en febrero, por aquello de empezar la fase final de Champions y afrontar la recta final de Copa en este mes, el Almería no será menos. A su modo, claro, pero vencer ante Numancia y Córdoba tiene más miga de la que parece.