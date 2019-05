La feria con un plus de calidad

Almería tiene todos los ingredientes para darle 'sabooooor' a sus fiestas mayores en honor a la Virgen del Mar. Clima, con sol los 365 días del año prácticamente, el mejor recinto ferial de Andalucía, una fecha en la que la mayoría de los españoles está de vacaciones, un indiscutible atractivo turístico, capacidad de alojamiento, espacios naturales únicos, ofertas de ocio y cultura..., y este año un gran título, el de Capital Española de la Gastronomía. La gastronomía, como en cualquier fiesta que se precie, es el plato principal en este menú festivo que hay que completar con otros aperitivos, entrantes y postres para dejar satisfecho al visitante. No dudo del esfuerzo de nuestros representantes municipales para engrandecer aún más la gastronomía almeriense durante la Feria, a los hechos me remito, pero sería conveniente que el mismo esfuerzo promocional que se está haciendo desde la institución municipal se exigiera a los hosteleros que agasajarán con sus elaboraciones a los ciudadanos durante esa semana grande y que tendrán presencia en los distintos escenarios donde se podrá vivir la Feria el próximo mes de agosto. La gastronomía es el plato de presentación de la ciudad y el 'saboooor' que los turistas y visitantes se llevarán a sus casas cuando abandonen esta tierra. Lo que les hará regresar para volver a disfrutar de él, o lo que les recordará que nunca más deben venir a Almería porque no han comido bien. Gestores municipales, promotores turísticos y hosteleros deben remar en la misma dirección y velocidad para ir de la mano en esta carrera de fondo que los almerienses hemos iniciado este año. Sólo si todos vamos al unísono lograremos el objetivo final que tiene el título de la Capitalidad Gastronómica 2019. Por eso creo que desde el Ayuntamiento se debería exigir más calidad en la gastronomía que se sirve en la Feria de Almería, más uso de los productos de nuestra tierra en las casetas y ambigús, y más puesta en valor de las cuestiones por las que queremos identificarnos y de lo que presumimos.