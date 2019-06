El fiasco del filial, un punto de inflexión

Hace dos días, como aquel que dice, acabó la temporada para el filial y sin saber a día de hoy quien será el entrenador que dirija al equipo en Tercera División, el club anuncia la llegada de un jugador, Ezequiel Amores, del Alcorcón B. ¿Alguien lo entiende? Creo que tras el descalabro, falta de atención y dejadez que ha tenido el segundo equipo del Almería durante toda la temporada, que le ha llevado al descenso de categoría tras ser el peor equipo de la misma, merece un giro de tuerca. El filial, en Tercera y sin otro objetivo que no sea el de formar jugadores para el primer equipo -a tenor de las palabras pronunciadas en su día por Corona, restando importancia a la categoría en la que milita el B- debe volver a su origen. A contar con jugadores de la tierra, que hay muchos y muy buenos y dejarse de apostar por los que vienen de fuera. ¿Por qué no se apostó por reforzar adecuadamente el filial como pedía Estaban Navarro para mantener la categoría? No digo que no sea un "jugadorazo" el tal Amores, pero creo que es hora de que el filial, con el descenso, se "almeriensice", que la pérdida de la categoría sea un punto de inflexión para comenzar un nuevo proyecto deportivo basado en jugadores de la tierra, salidos de las bases de nuestro fútbol provincial y darle la oportunidad de seguir creciendo, porque reitero que hay muy buenos. El club debe abandonar la idea de volver a apostar por jugadores de fuera y confiar en el trabajo que desde la cantera de Almería se está haciendo. Empezar a fichar jugadores de fuera para formar la plantilla del segundo equipo es un error, ya que eso se debería de haber hecho para mantener la plaza en Segunda B si no había jugadores de nivel en Almería, pero para jugar en Tercera... El filial debe ser esta temporada un nido de jugadores de la tierra y dejar de traer futbolistas de fuera que, como se ha visto esta temporada, no han ayudado mucho.