Cuatro fichajes

Fue en Lezama donde al Almería se le vieron las costuras. Tenía que ser precisamente el conjunto almeriense el que entrase en la historia por recibir el primer gol de la historia del Amorebieta en la categoría de plata, logrando también el club vasco su primer punto frente a los de Rubi. En Cartagena ya se vislumbró que la zaga era el principal lunar de los rojiblancos y eso que los murcianos dejaron mucho que desear. Se marchó Cuenca y de momento Carriço todavía no ha actuado, bajando varios -muchos- puntos el rendimiento en la defensa respecto al pasado curso. Ante el Oviedo también hubo algún que otro suspiro por fallos que se deben arreglar y frente al Amorebieta terminó de deslumbrarse esos problemas que deben solventarse antes de las 23:59 horas de hoy. No es un secreto que para estar arriba en cualquier competición se debe tener una defensa solvente y que muestre seguridad. Lo de Makaridze fue al fin y al cabo un fallo puntual. El georgiano tiene buen juego de pies, si bien es difícil de comprender la decisión de Rubi de sentar a Fernando ya que lo que funciona no se debe sentar. Pero los errores de Martos en primera instancia, y de Chumi, en segunda, no son asunto de un día. El manresano apareció en las jugadas de los dos goles encajados el domingo, así como en la acción de la expulsión de Robertone. Ni Maras sería el mejor refuerzo, estando algo sobrevalorado el balcánico si se analiza partido por partido en los que ha vestido la rojiblanca. Así, aparte de la incorporación de Carriço, hace falta otro central de garantías para un equipo que quiere campeonar. Además, las entradas de Robles en Cartagena y Raúl Caballero en Lezama se entienden también como un mensaje a los despachos de la Vega de Acá. Jugando a ser Joao Gonçalves, me faltan un central titular, un centrocampista, un extremo y un extremo. Por pedir que no sea.