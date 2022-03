Hay que fichar un central

Con apenas unos pocos minutos sobre el terreno de juego, el central portugués Carriço, que se había lesionado en la primera vuelta en la visita a El Molinón, volvió a caer lesionado, dejando la defensa del Almería en cuadro. Ante el Fuenlabrada lo reemplazó Iván Martos, lateral izquierdo reconvertido a central que encima se tuvo que posicionar en el perfil diestro, y los madrileños tardaron poco en aprovechar esta situación. Martos es un parche defectuoso desde el verano. Contarlo en plantilla como uno de los centrales ya era empezar mal la planificación. Ahora, con las lesiones de Chumi y Carriço, la defensa del Almería queda con Babic, Martos y el parche de De La Hoz cuyas prestaciones, si bien son mejores que las de Martos en esa posición, tampoco son ideales. Poner al mediocentro cántabro en ese puesto, de forma circunstancial y puntual, puede valer, ya que Eguaras demostró ser un mediocentro de garantías, pero utilizar este recurso como norma puede ser muy peligroso para afrontar este tramo final del campeonato, donde la exigencia va a ser máxima y donde los rivales no están dispuestos a bajar el pistón. El Almería tuvo que haber fichado un central más en verano. Como no lo hizo, tuvo que haber enmendado el entuerto en el mercado invernal. Y como no lo hizo tampoco, ahora nos vemos en una situación complicada, ya que encima el tiempo corre en nuestra contra e idealmente deberíamos traer a un defensa que ya venga con ritmo de competición, porque si tenemos que esperar a que coja el tono físico, la liga habrá acabado para entonces. Así las cosas, el mercado está muy limitado, pero el club tiene que hacer un esfuerzo e incorporar a alguien, porque como se lesione Babic, la situación pasaría de castaño oscuro y no conviene arriesgarse a tirar por el traste todo el buen trabajo. Con un Tenerife-Valladolid el sábado, y la visita del Éibar al impredecible Cartagena el domingo, ganar en La Romareda podría devolvernos al liderato y abrir más brecha. Esperemos que la defensa no se resienta…