Hay que fichar un '9'

Posiblemente no estaba en los planes del club buscar un delantero centro en este mercado de invierno pero, visto lo visto, creo que debería replantárselo. Es cierto que Sadiq volverá más tarde que pronto, por aquello de que está con su selección disputando la Copa África, pero no sabemos qué ocurrirá en un futuro inmediato. Sousa lesionado y no se sabe si le queda una, dos o tres semanas y Juan Villar, más de lo mismo. Con estos dos delanteros Rubi no puede contar, por ahora, y eso le obliga a improvisar un ataque "estéril", sin un delantero y colocando en esa posición a un llamado "falso nueve", término acuñado al FC Barcelona cuando colocaba en esa posición a Messi. Sobran los comentarios. El equipo, se está viendo, necesita otro delantero centro. Y no me vale que me digan qué se hace dentro de unas semanas con cuatro nueves. ¿Quién no te dice que recaigan de sus lesiones Sousa o Villar y que por lo que sea, tampoco cuentes con Sadiq? El equipo no puede ir a "la guerra" sin pistolas. Ahora tiene la posibilidad de reforzar una posición de la que se ha visto huérfano y lo está pagando con creces: tres partidos de liga y uno de copa, sin ninguno de sus tres '9' y no ha sido capaz de ganar un partido, habiendo sumado un punto de nueve en Liga y habiendo sido eliminado de la Copa. ¿No es para estar preocupado? Yo diría que sí. ¿Encontrar un delantero? No creo que sea tan complicado, hablándole claro sobre cuál va a ser su rol en el equipo. Más de uno aceptaría venir al Almería por el objetivo y, cómo no, por la pasta que se puede llevar a modo de prima si el equipo acaba ascendiendo de categoría. ¿Qué delantero no querría venir al Almería sabiendo el horizonte tanto deportivo como económico que le espera? No se trata solo de un jugador que te garantice goles, porque eso nadie lo va a hacer, pero sí que trabaje en el campo como un nueve, cosa que en estos últimos partidos no ha pasado.