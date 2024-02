No es fidelidad

La actualidad de la UD Almería se ha sumido en una monotonía atípica, insufrible y desalentadora a estas alturas de competición. Así, las semanas se van entre las derrotas de los domingos -o empates en esos días en los que más botín se consigue-, entrenamientos que no ofrecen resultados y palabras vacías en sala de prensa. Como si de una estrategia orquestada se tratase, la mayoría de futbolistas que se ven obligados a pasar por los micrófonos lanzan los mismos mensajes en función de la etapa de la temporada en la que nos encontremos. Ahora, entre piropo y piropo a una afición que más que devota es conformista, toca dejar claro que a nadie se le caerían los anillos por jugar el año que viene en Segunda División. Édgar, Baba, Langa o el propio Garitano han corroborado, en los últimos días, su implicación con el proyecto, sea en la categoría que sea. No es raro que, uno a uno, en fila india, vayan siendo preguntados por el tema, ya que lo lógico, visto lo visto, es pensar ya más en la próxima temporada que en la actual. Tampoco es extraño que los jugadores, evitando charcos, respondan que no tendrían ningún problema en seguir en la UD Almería el año que viene. Lo peligroso es que el aficionado se tome estos mensajes como una muestra de fidelidad. Quien se quede, como suele ocurrir casi en la totalidad de estos casos, no será por amor a los colores, sino por ausencia de ofertas, algo normal cuando vas camino de convertirte en el peor equipo de la historia de Primera. Y no pasará nada. Recibirá el apoyo de una hinchada que, desde el pitido inicial del primer partido del próximo curso, hará borrón y cuenta nueva. Y ahí ya nos dará igual quién se ha quedado rechazando ofertas ajenas -los menos- y quién porque no tuviera a dónde ir -los más-. Pero conviene tener en cuenta esta crudeza para evitar romantizar hoy a una plantilla que no nos ha brindado una mísera victoria en los últimos diez meses. Se dice pronto.