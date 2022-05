La fiesta que no fue

Una semana de espera, de nervios, del tiempo inacabable hasta que comenzara la hora del partido en el que la Unión Deportiva Almería podía volver a jugar en primera división varios años después. Una semana de desorden y caos organizativo que precedían a los ´90 minutos que debían jugarse en el estadio de los Juegos del Mediterráneo para conseguir el ansiado ascenso frente a un Alcorcón que se presentaba como el colista de la categoría, a priori un rival ideal para rememorar los buenos viejos tiempos. Desde la temporada 2014/2015 que el equipo de la provincia no disfrutaba de una previa a la altura de las circunstancias y ocho años son demasiados para contener tanta alegría. Pero nada de lo que sucedió este sábado en el estadio provincial estaba en el guión de ningún aficionado. Solo, y entrecomillo la palabra solo, había que vencer al colista. Daba igual lo que pasara en otros campos. No importarían los demás resultados si lo único que había que hacer, era ganarle a un descendido hace tres semanas. Pero el Alcorcón jugó como si fueran los amarillos los que peleaban un billete en el tren que te lleva al ascenso directo. Corrieron, metieron, transpiraron la camiseta y encima se pudieron haber llevado un triunfo de no haber sido por un gol in extremis convertido por Puigmal, que deja al equipo de Rubi con el destino en las botas de sus jugadores porque de ganar el domingo en Leganés, lo de este sábado será una simple anécdota. Los globos, el confeti, las caravanas y los festejos preparados, han sido disimulados detrás de un partido para olvidar. Toda la provincia asistió atenta a una fiesta que no fue. El champagne si acaso habrá que guardarlo para la semana que viene si se gana fuera de casa, o si se empata pero el Eibar no lo hace en Alcorcón y el Valladolid no le gana al Huesca. Pero estas ya son muchas matemáticas. La cosa es corta; hay que ganar en Butarque y que los demás se las apañen. Después del empate agónico contra el Alcorcón, la tarea se supone más complicada.