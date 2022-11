Las fiestas

¿or qué los zagales tienen asociados el alcohol y otras sustancias, que modifican su conducta y su personalidad, con la fiesta, si a esa edad tan temprana no tienen que modificar nada y pueden disfrutar de ser como son: espontáneos, libres, independientes y con ansias de vivir en lugar de trastocar su conducta, quizás porque no se les explica que esas condiciones que disfrutan y deben seguir disfrutando, mientras puedan, pues ya vendrá la vida a hacerles vivir momentos que no quisieran, para los que deben estar preparados? Ignacio Flores