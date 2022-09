El filial es clave

El Almería tiene muy claro que su apuesta es la de ser un club formador/vendedor, donde la cantera y la ciudad deportiva tienen que jugar un papel exponencial. Y para que esa estructura tenga sentido, para que el club no solo siga captando jóvenes promesas, sino reteniéndolas, es fundamental que el filial rojiblanco esté en la categoría más alta posible para así evitar que jugadores de mucha calidad se queden por el camino o vuelen a otros sitios. El filial rojiblanco, dirigido por segunda temporada consecutiva por Óscar Fernández, inició en Maracena su andadura en la 3ª RFEF, que no deja de ser la quinta categoría del fútbol español. Está más abajo que cuando estaba en Tercera, cuarta categoría entonces. La temporada pasada, pese a ser un tanto irregular, el ascenso estuvo cerca, quedándonos en la orilla. La quinta categoría de nuestro balompié es un pozo insostenible en el escenario actual. Sin una liga de filiales, que quizás sería lo más sensato, al final se trata de que los jugadores de tus categorías inferiores se curtan en la competición más alta posible, para que así el salto al primer equipo no sea tan grande y así atraer también a jugadores de proyección tanto locales, nacionales como internacionales. ¿De qué sirve formar jugadores si al final se acaban yendo al estar su nivel muy por encima de la categoría en la que juegan? ¿De qué nos sirve tener al juvenil en Division de Honor, si el filial pone el tapón en una categoría tan baja, sin posibilidad de proyección? Tengo claro que la situación actual no es buena y quiero creer que Turki y sus hombres también lo ven. Por eso la victoria en Maracena es un buen comienzo, porque si algo aprendimos la temporada pasada es que todos los partidos y puntos cuentan, desde la primera jornada. Si logramos la permanencia del primer equipo y el ascenso del Almería B, será una temporada perfecta. PD: El fútbol es muy caprichoso. Sadiq estuvo 2 años en Almería sin lesión y en menos de dos semanas en San Sebastián se ha roto el cruzado. ¡Mucho ánimo y pronta recuperación, Sadiq! Volverás más fuerte...