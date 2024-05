Hemos tenido que esperar todo un año entero para poder celebrar una victoria en el Power Horse Stadium. Un año, que se dice pronto. En todo este tiempo hemos pasado de ser un equipo muy fiable que fraguó su permanencia in extremis desde la solidez en casa, a ser un equipo sin alma que ha ido dando vergüenza ajena de forma sistemática con varios partidos que forman parte de los horrores de la historia del club. Después de todo un año, tuvo que ser el Almería B de Alberto Lasarte el que nos diera la primera alegría, con su victoria ante el Atlético Malagueño. Tampoco nos puede sorprender. El filial rojiblanco es todo aquello que el primer equipo no es. En primer lugar un equipo que tiene las ideas claras y juega con un estilo identificable. Pero hay más. El conjunto rojiblanco tiene corazón, orgullo e ilusión, y lo transmite a aquellos que lo han venido siguiendo. No es de extrañar la entrada que hubo para ver el partido. Tampoco nos puede sorprender que esta histórica generación y entrenador, que tan bien lo hicieron la temporada pasada en la Copa del Rey juvenil, llegando a la final, siga dando la cara. Hay varios jugadores que son material del primer equipo. Ya lo hemos visto con Marcos Peña, pero seguro que habrá más. De hecho, varios merecen estar en dinámica de primer equipo y tener la oportunidad en pretemporada. El filial le marca el camino a la dirección deportiva del club, que tiene la misión de amortiguar la caída a Segunda y devolver al club a Primera lo antes posible. Para ello es fundamental que seamos conscientes de lo que se nos viene encima y hacer una planificación en condiciones. Acertar con el entrenador es la primera piedra del ascenso, pero la plantilla necesita un lavado de imagen total y tener un equipo en el que el carácter y el liderazgo tengan presencia, algo que, lamentablemente, no hemos tenido esta temporada. Si no, corremos el peligro de que la caída sea áun mayor y mucho más dolorosa. No exagero.