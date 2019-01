El filial necesita refuerzos

Parece que el mercado invernal será tranquilo para el primer equipo, no habrá que fichar a los Sereno, Goñi o Soleri de otras veces. De perlas para las arcas del club, un pequeño ahorro nunca viene mal. Si bien Fran Fernández tiene encaminada la salvación, aunque ojo, sin despistarse; no ocurre lo mismo con el filial. El Almería B está compitiendo en el grupo IV de Segunda División B con un equipo bastante más flojo que el año pasado en el grupo IX de Tercera División. Se han ido cuatro de los baluartes del ascenso: Sofian, quien comandaba la defensa; Corredera, el que sostenía al equipo en el centro del campo; Chema, la magia y los goles; Sekou, un tanque fundamental para un conjunto de pocos centímetros. En verano se firmó poco y mal, de los fichajes invernales ninguno es titular. ¿Se puede competir en una categoría profesional, un auténtico cementerio de elefantes, sin jugadores experimentados? Inviable, la salvación no es posible, más allá de alguna victoria aislada como la del pasado día 22 ante el CD El Ejido en el derbi. El club ha hecho pública su opinión al respecto: fichar jugadores de más edad es cerrarle el paso a los juveniles. ¿Y un descenso a Tercera no? ¿Y el año pasado cuando se hizo un auténtico equipazo para competir en una categoría inferior? Sinceramente, me parece una barbaridad deportiva dejar que un filial quede a la buena de Dios hundido en la tabla, por una filosofía que al Sevilla Atlético o al Barcelona B le costó la pasada campaña el descenso desde Segunda. Y que al Atlético Malagueño va camino de pasarle en el mismo grupo que el Almería B. Existe preocupación en las filias del filial y entre su afición, que quizás no es numerosa pero sí está en contra de esa filosofía tan utópica como poco efectiva. Tiempo hay para remodelar la plantilla, el Almería B necesita mínimo un hombre por línea para ser mínimamente competitivo y tener opciones de salvación.