Un filial de quita y pon

Hace unos días decía Corona: "Que el filial esté en 2ª B no es imprescindible". Venía a quitar hierro a la desastrosa temporada que llevan los chicos de Esteban Navarro, descolgados de la lucha por la permanencia desde hace semanas. Para mí fue una declaración, como mínimo, curiosa. Aunque en realidad yo la consideré indignante. Con esa frase, el flamante director deportivo vino a quitarle valor al segundo equipo de la entidad, como contraposición a lo que se nos vendió en verano, cuando se justificó que no pudiéramos cubrir el tope salarial del primer equipo porque incluimos en él al filial (una práctica que otros equipos no hacen) o cuando al presidente se le llenó la boca diciendo que el dinero de los traspasos venía a cubrir los gastos de las bases del club y que era eso o cerrarlas. El filial y las bases contaban mucho en verano y justificaban el poco dispendio, pero siete meses después, resulta que no es importante si el filial está en Segunda B o no. Claro que, analizando el mercado veraniego del filial, con la salida de jugadores como Chema, Sekou o Corredera, perdiendo potencial deportivo, no es de extrañar que el Almería B no haya dado pie con bola esta temporada. Tenemos peor filial en Segunda B del que teníamos en Tercera. En este sentido, podemos decir que se hizo una apuesta similar a la del primer equipo, esto es, anteponer lo económico a lo deportivo. La suerte es que, en el primer equipo, la jugada no solo nos han salido bien, sino que incluso puede salirnos mejor todavía como se le ocurra meterse en play-off. Lamentablemente, el filial no ha tenido la misma fortuna. Dice Corona que lo importante es formar a gente joven y no hacer un filial de mayores de 23 años solo por mantener la categoría. Sin embargo, la planificación veraniega dejó que desear y en invierno tampoco es que se hiciera un gran esfuerzo para enmendar el entuerto. Así, el club no ha demostrado con hechos la importancia que se le dio en el verano al filial y da pena ver que el equipo B sea de quita y pon para lo que interese…