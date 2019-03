El filial, a su suerte

Todo son loas y parabienes esta temporada para la Unión Deportiva Almería, puesto que está haciendo una temporada realmente buena en lo que a su primer equipo se refiere. Sí, la afición se lo merecía después de temporadas de calvario. Y sí, el trabajo de Fran Fernández está siendo maravilloso [se ha ganado con creces la renovación y el cariño de la gente] y la confección de la plantilla por parte de la dirección deportiva esta temporada ha sido muy buena. Al César lo que es del César, las cosas bien hechas dan sus frutos y el primer equipo rojiblanco parece haber encontrado el camino. Sin embargo, ahora que está tan de moda denostar y reescribir la historia, además de abrir viejas heridas que estaban cicatrizadas por un puñado de votos, creo que el club debería de darse cuenta de que buena parte de la clave del éxito la tiene en la mezcla de gente de la casa y ahí ha fallado. No en el primer equipo, sino en quien le nutre de forma positiva: el filial. FF, Iván Martos, Chema y Sekou. Cuatro ejemplos este año de que hay que cuidar muy y mucho al Almería B para que el tener uno de los presupuestos más bajos de la categoría no implique estar siempre peleando por no descender en la última jornada. Sin dejarlo totalmente de lado, el club se ha visto escandilado por el buen año del primer equipo y se ha olvidado del principal conjunto de su cantera. Somos muchos, supongo que locos y retrógrados, a los que nos sigue gustando el fútbol que no se practica en la LFP, el de los horarios de toda la vida, el de los césped hechos patatales, el de los equipos que vienen con jugadores que hasta hace poco salían en los cromos de Panini. Lo del Almería B se veía venir y no caigamos en la tentación de echar la culpa a Esteban Navarro: tiene mucho peor equipo que la temporada pasada en Tercera. Sin Chema, Sekou, Martos, Javi Pérez, Sofian, Corredera, Guirao..., hay descenso a Tercera. Ojo, hasta no hace muchos años era el hábitat del fútbol almeriense. Un pueblo que olvida su historia está condenada a revivirla.