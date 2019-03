¿Y el filial?

Al filial lo engulle la clasificación. Último en el grupo cuarto de la segunda división B, a once puntos de la salvación, veintiuna jornadas en puestos de descenso, once jornadas seguidas sin ganar, etc, etc … hasta convertirse en el peor equipo - por sus números- de los ochenta, que se dice pronto, de toda la segunda división B. Es una pena, pero es lo que hay, con lo bonita que es la categoría, da la sensación, al menos desde fuera y por los números que está dejando el equipo, que no se ha tenido tanto "cariño" con el filial como en otras ocasiones. El equipo que dirige Esteban Navarro viene, desde hace mucho tiempo, pidiendo soluciones para evitar el descalabro y el fracaso total en una temporada que está siendo aún peor que la del último descenso con Miguel Rivera. Estos muchachos y su entrenador a la cabeza, no merecían tanto sufrimiento como está padeciendo, sencillamente porque Miguel Ángel Corona no ha proporcionado, por los motivos que sean y que desconocemos, o no ha escuchado atentamente, los mensajes que jordana si y jornada también salían desde el vestuario del equipo rojiblanco antes de que se cerrara el mercado de invierno y de cara a dotar a la plantilla de los mimbres necesarios para evitar el calvario en el que se está convirtiendo para estos jóvenes en formación, una temporada horrorosa. Da la sensación de que no se le ha prestado la atención suficiente al filial, y que se le ha dejado ir, dándole por perdido … y la próxima temporada, ¿se hace un equipo para subir a segunda B, cuando en esta ya estabas y se ha dejado ir la categoría? En mi modesta opinión, y de cara a potenciar la cantera, no es lo mismo el salto de la tercera división a la segunda división. Más suave y menos traumático de segunda B a segunda A (solo un escalón) pero... Es una pena, con los abrazos y felicitaciones que corrían por el túnel de vestuarios del Mediterráneo no hace muchos meses coincidiendo con el ascenso del equipo tras una más que brillante campaña. Y no me vale aquello de que muchos filiales están mal … ya se sabe el dicho español … mal de muchos consuelo de …. A los almerienses nos importa lo de Almería, no lo que hagan en otras provincias o en otros equipos.

¿por qué no se reforzó el equipo como debería? ¿Por qué no se escuchó atentamente el mensaje de Esteban Navarro? No busquemos ahora culpables en el vestuario. Lo que no se hizo fue sanar adecuadamente al enfermo.