¿Qué será del filial?

Qué futuro les espera a los chicos del filial? ¿Qué hará Corona con esos jugadores y con el entrenador? ¿Quién no le ha prestado la atención que se merecía este equipo que ya sabe que la temporada que viene jugará en Tercera División? Aún recuerdo las palabras del Alfonso García, allá por el mes de Agosto, cuando se le preguntaba, a tenor de los jugadores que estaba incorporando al equipo -que eran toda una incógnita y que se salía del perfil de futbolista que hasta ahora era del gusto del Presidente- que por qué no se invertía más dinero en fichajes y su respuesta fue clara, muy clara: "las bases suponen un millón y medio de euros. Nos ha costado mucho trabajo tenerlos en sus respectivas categorías y no se le está dando ninguna importancia a eso", decía Alfonso, en tono un tanto enfadado porque él quería que se destacara el esfuerzo que había hecho el club, entre otras cosas, para tener un equipo en Segunda B. Pasado el tiempo, muchos de los que habitualmente nos damos citas en el Mediterráneo para ver los partidos del filial, nos hacemos la misma pregunta. ¿se le ha dado el protagonismo y la importancia que requería para evitar el descenso? ¿se le hizo caso a Esteban Navarro cuando decía públicamente lo que necesitaba el equipo para evitar el desastre del descenso de categoría?. Si de verdad interesaba tener un equipo en Segunda B, ¿por qué no se miró hacia otro lado y prevaleció, por encima de todo, mantener la categoría?