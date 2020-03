Por fin todos fueron Corpas

Es sencillo. A estos mismos jugadores los hemos visto durante la presente campaña elaborar jugadas de otra categoría, por eso no han sido comprensibles diversas afirmaciones de seguidores dudando, no solo de la actitud, sino de la aptitud de una plantilla que desde el pasado partido ante el Racing se dejó llevar por la razón que sea. Se puede ganar, empatar o perder, pero solo con la disposición exhibida ante el Deportivo, como se hizo antaño, se puede poner en valor la capacidad competitiva del plantel más goleador de la categoría, dicho sea de paso. Hasta ahora el nuevo y exitoso Deportivo de Fernando Vázquez no había recibido un correctivo de tal calibre, basado en un hecho que tiene que ver con la referida actitud competitiva, la presión y el robo de balón en la parcela central. Si este conjunto es capaz de ir repitiendo esa virtud, la calidad ofensiva de los rojiblancos se hace patente, esa calidad de la que han dudado tantos aficionados. Sin ella, no se podrían llevar 51 goles a estas alturas. Eso es irrefutable. En la temporada del ascenso de la UDA entrenada por Javi Gracia, también se cayó en un bache de juego y actitud; tras una sufrida victoria ante el colista Racing, se encaraba la recta final de la temporada regular. Tan solo restaban cinco jornadas y se encontraba el ascenso directo a seis puntos y el tercer puesto a cinco. Después de cuatro victorias consecutivas se le disputó el ascenso directo al Villarreal en una última jornada fratricida. Al final se ascendió en las eliminatorias de ascenso tras acabar terceros en la clasificación. Con este recuerdo pretendo poner en escena al entorno rojiblanco, haciéndole ver que cualquier cosa puede pasar si un equipo quiere hacer las cosas bien y encima puede, como el actual. Y eso que restan todavía once jornadas para aspirar a cualquier puesto de la clasificación. Mención especial, cómo no, a Corpas, protagonista del titular de esta misiva y a Fran Villalba, una extraordinario fichaje de invierno pese al escepticismo inicial. Por cierto, vaya comentaristas de Gol T, ni el medio gallego más extremo hubiese narrado un partido como lo hicieron.