Por fin alguien habla claro

Al parecer le ha salido un serio competidor en el vestuario a René. Sí. Otro jugador que habla claro, sin miedos ni ataduras, como lo hiciera la temporada pasada Saveljich, cuando incluso antes de arrancar el último tercio de la competición y con muchas jornadas por delante, pronunció la frase "play-off de ascenso", cuando todos estábamos ya cansados de escuchar lo de "la permanencia", "los 50 puntos" … Cuando lo de luchar por la salvación, habida cuenta de la distancia con los puestos de descenso, era ya imposible, pero se atrevió a decirlo, porque era un tipo muy claro y poco a poco otros compañeros se fueron subiendo al tren de la ilusión, aunque les costó, no sé si por miedo o por no salirse del guion. En este caso hemos escuchado a Gonzalo Bueno hablar muy claro lo que cualquier seguidor del equipo rojiblanco quiere oír, sin miedos, sin complejos -aunque tal vez en ese momento Corona tragara un poco de saliva-, pero habló de pelear por el play-off. Así de claro y no hay por qué asustarse. Hay que marcarse un objetivo y luchar por ello. Los 60 puntos sumados la temporada pasada son el listón a superar este curso porque lo que se ha traído es para mejorar lo que ya se hizo y superar esos 60 puntos es pelear por el play-off. Bueno fue claro en ese sentido y habló como lo hace siempre René, sin irse por las ramas. Hablando de llegadas, ¿el club ha hecho un seguimiento a los jugadores extranjeros que ha incorporado a su nómina como Gianni o Nkaka antes de comprometerse? Porque "recomendados" como Soleri o Demirovic fueron apuestas de las que el presidente, Alfonso García, no quedaría muy satisfecho y el club sigue apostando por auténticos desconocidos -igual son unos craks- para completar la plantilla ¿Realmente alguien ha estado viéndolos jugar y se le ha hecho un seguimiento como hizo Ibán Andrés a Rioja o Corpas? Venían de la 2ª B y que eran tan desconocidos como los extranjeros. Que tengan suerte y se adapten pronto porque si no, Alfonso se pondrá de los nervios.