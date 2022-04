Por fin apareció appiah

Creo que todos tenemos que reconocer que el partido que nos regaló Appiah frente a la Deportiva ha sido el mejor desde que viste la camiseta del Almería y, de alguna manera, empezar a justificar los ocho kilos que en su día pagó el Almería por su fichaje, que ya es dinero.

Velocidad, desborde, dribling, desparpajo… fueron algunas de las cualidades que nos dejó Appiah el lunes en el Estadio, siendo un jugador completamente diferente al que hasta ahora habíamos visto con la camiseta rojiblanca.

Y es que ese es el Appiah que todos queremos ver y no el Appiah de hace cuatro días, donde no se le veía nada ni se podían justificar los millones que se gastó el club en hacerse con sus servicios.

¿Alguien se acordó de Ramazani el lunes? Mucho me temo que no, que nadie le echó en falta, porque no está bien y a día de hoy parece difícil justificar una suplencia de Appiah, por ejemplo, para el partido del sábado en Valladolid.

A Appiah se le han dado muchísimas oportunidades y creo que supo aprovechar la del lunes. Y si tiene continuidad, si juega como lo hizo frente a la Deportiva … empezará a ganarse la confianza de una afición muy descontenta con su rendimiento, a tenor de la apuesta económica que hizo el club.

Son ya varias temporadas en el Almería, y conocedor de la categoría, aunque su paso por Lugo fue bastante triste y pasó con más pena que gloria, buscando unos minutos que no iba a tener en el Almería.

Ahora está aprovechando el mal momento de Lazo, así como la ausencia de Ramazani para tener protagonismo, el mismo que él demandaba y si lo hace como el lunes en el Estadio, muy bien tienen que estar los compañeros que le manden al banquillo, porque ese es el Appiah que todos queremos ver y solo la confianza y el verse ahí, le va a ayudar, eso espero, a seguir siendo importante en este equipo. Espero que sepa aprovechar la oportunidad que le ha dado Rubi. Me sorprendería su suplencia en Valladolid tal y como está el jugador.