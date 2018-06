Por fin a disfrutar al Mediterráneo

Uno ya no se acuerda cuál fue el último partido en el que fue al Estadio de los Juegos Mediterráneos sólo a disfrutar. Posiblemente el último partido [liguero, que no veraniego] intrascendente fue el 2-3 aquel con el Sevilla, cuando Rodri marcó en la última jugada para clasificar para Europa a los sevillanos. Mayo de 2010, todavía no habíamos sido campeones del mundo. Mañana hay mucho en juego, no me entiendan mal, pero es que el filial es un conjunto del que hay que fiarse, todo lo contrario que el primer equipo de las últimas temporadas. El ascenso está en manos de los de Esteban Navarro, lo tienen bien cogido. Ni un esguince de muñeca ni una rotura de un dedo podría provocar que lo perdieran, la única manera de que se les escapara es que motu proprio lo soltaran. Y eso no va a ser así porque este grupo de chavales son, a nivel deportivo, lo mejor que tiene a nivel de hoy el club. Algunos de ellos se han ganado, mínimo, hacer la pretemporada en el primer equipo y demostrar si valen o no. Ahora que el Almería B va a retornar a la categoría de bronce, debe tener peso específico real dentro de la entidad, no como hasta ahora que había mucho ruido y pocas nueces. A los que nos gusta el fútbol canterano y seguimos con asiduidad los partidos de la rojiblanca, nos parece fantástico que Fran Fernández siga en el banquillo, el técnico almeriense evitó que quien estuviera en el grupo IV la temporada que viene fuera el primer equipo. ¿No se merecen él y algunos futbolistas como Javi Pérez, Sofian, Navas, Engonga, Sekou, Darío... una oportunidad? Nombraría a más, pero no me caben. Chema también, por supuesto, pero otro club hizo los deberes antes que el Almería. En fin, disfruten este domingo con un éxito rojiblanco gracias a los niños de su cantera. Ah, y les recuerdo que el histórico ascenso de Pasarón coincidió con el Mundial de 2002. Esperemos que no haya otro Al-Ghandour, a sufrir ante la tele.