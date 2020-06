Un final extraño

Primero fue el fútbol, luego el baloncesto y ahora es el fútbol sala el que está de vuelta. Un regreso después de más de tres meses sin poder ver en acción a las estrellas de este deporte. Una vuelta para la que los equipos apenas han podido gozar de un par de semanas de preparación. Tiempo sumamente escaso para un deportista de élite. Un retorno a la competición con un Play Off exprés de una semana para decidir el título. Siete días de puro fútbol donde todo se pausó. Una ciudad de Málaga que acoge en el Martín Carpena este final atípico de temporada.

Inevitables son los recuerdos a dicha competición, la cual uno pudo disfrutar in situ. Una conclusión más parecida a una Copa de España que al Play Off tradicional. Un regreso que ha llegado con sorpresas y con remontadas incluidas con Levante y Valdepeñas como protagonistas. Dos conjuntos que cuando todo parecía perdido ante Barcelona y Osasuna Magna lograron voltear el resultado adverso. Junto a valencianos y manchegos, Palma Futsal también se ha convertido en una de las revelaciones al dejar en la estacada al Pozo Murcia. Un inicio de Play Off que no ha dejado indiferente a nadie, mostrando la magia de este deporte. Un deporte en el todo puede pasar cuando menos te los esperas.

Un deporte en el que nada está perdido hasta que suena la bocina. Unos cuartos de final por el entorchado en el que no disputó minuto alguno el mejor jugador del mundo. Un Ricardinho que se despedirá de Movistar Inter por la puerta de atrás tras su tensa relación con la propiedad. Así, el portugués partirá hasta la Torre Eiffel una vez concluya la campaña. Un vacío que se antoja sumamente complicado de cubrir en la competición española. El final más atípico de la historia.