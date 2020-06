Un final de liga intenso

El pasado viernes se reanudó la competición en Segunda División y ya anoche hubo dos encuentros de la siguiente jornada, en la que el Almería recibe este miércoles a la UD Las Palmas de Pepe Mel. Prácticamente no ha habido tiempo de digerir lo sucedido en el fin de semana, no ha habido tiempo de reflexionar, puesto que ya tenemos que tener todos los sentidos puestos en el partido inminente de mañana. En clave rojiblanca, la primera jornada fue positiva en líneas generales, ya que logró imponerse al Albacete, mientras que Zaragoza, Cádiz y Girona pinchaban, con lo que el ascenso directo está a dos puntos, el liderato a 4 y el quinto puesto a 5. Era importante regresar al campeonato con triunfo y, pese a que el Albacete no nos lo puso fácil, y Fernando tuvo que emplearse a fondo, los pupilos de José María Gutiérrez cumplieron con el objetivo y miran de cerca el ascenso directo y hasta el título de campeón. Si la alegría no fue completa fue porque Lazo y Vada tuvieron que ser sustituidos, tocados, y lo normal es que mañana no estén y es probable que tampoco lleguen a la Romareda por culpa del apretado calendario. Y es que este tramo final del campeonato es nuevo para todos y va ser muy diferente a lo que habría sido. Los problemas para recuperar a los futbolistas tras el encuentro y recuperar a los lesionados van a tener un impacto decisivo en el campeonato. El Zaragoza, sin ir más lejos, ha perdido de una tacada a algunos de sus futbolistas claves, particularmente en defensa. Por eso es importante tener a toda la plantilla enchufada, porque es muy posible que en algún momento tengas que echar mano de todos los futbolistas. De la convocatoria de Albacete destacaron los descartes de los 4 del filial, pero también de dos jugadores de la primera plantilla, Ozornwafor y Coric, futbolistas que han pasado más tiempo fuera de las convocatorias que dentro. Sorprende y duele lo de Coric. Un jugador con una gran calidad que no acaba de arrancar y la temporada prácticamente se ha acabado. Yo sigo creyendo en él, pero su andadura rojiblanca va camino de ser un completo fiasco…