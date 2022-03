Escribí estas líneas un par de horas antes de que La Rubineta jugara en Tenerife. Viendo como había ido transcurriendo la jornada, el partido de anoche tomó una importancia cada vez mayor. Era ya de por sí importante tras la derrota en Zaragoza y el empate con el Lugo, y más teniendo en cuenta que visitábamos al cuarto clasificado, al que una victoria metía de lleno en la pomada, pero una derrota lo alejaba. La derrota del Valladolid contra Las Palmas y el empate del Eibar en Ponferrada hacían que ganar en el Heliodoro Rodriguez López supusiera dar un golpe en la mesa. En las redes sociales esto se tenía muy claro, y algún tuitero ilustre no se escondía y decía que hasta firmaba el empate, viendo el percal. El compañero Jordi Folqué me preguntaba en su programa de la Cadena Cope si el punto en Tenerife era bueno, a lo que contesté que un punto en la isla era lo menos malo. Lo más malo era perder, pero ganar era lo bueno. Yo no firmé el empate, a pesar de que la experiencia me dictaba que si había un club capaz de complicarse, incluso con las cosas a favor, ese era el Almería. Yo, que no aprendí la lección tras lo del Orense, como algunos tuiteros de mi quinta recordaban por Twitter. Yo, que creí en la permanencia del Almería de Sergi en Primera. Yo, que llevo dos años consecutivos ilusionado con el ascenso a Primera y que estoy convencido de que a la tercera va la vencida. Yo no podía firmar el empate anoche y por eso no lo firmé. Confié en que Rubi y sus hombres nos iban a dar una alegría, mandando un mensaje al resto de nuestros rivales. Confié en el sadiqismo al que llevo abrazado desde el primer día y creí posible ganar en tierras Canarias como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y no porque no respete al rival, ni a su técnico, injustamente ninguneado en nuestra tierra. Al Tenerife se le respeta, no es casualidad que estén haciendo este gran año y su afición aprieta, pero si he defendido que el Almería merece subir a Primera, ese equipo tiene que demostrarlo en partidos como el de anoche. No firmé el empate, y confío en que el Almería anoche me diera la razón...