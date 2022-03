A flor de piel

Dice Rubí que ahora está todo así. Será la primavera, pero la verdad es que sí llevamos un buen rato deshojando la flor: me quiere, no me quiere; gano, no gano; pierdo, no pierdo. La cosa está que arde entre un Éibar que no parece tan fiero como lo pintaban, un Valladolid que puede estar pasando por su mala racha de juego y resultados justo en el peor momento -no es bueno ninguno, menos aún ahora- y una UDA que es una montaña rusa de sensaciones en los últimos tres meses, desde aquella agitada Navidad hasta este incierto inicio primaveral.

El rival al que rendimos visita para cerrar la jornada tampoco está descartado en la pelea, justo a tiro de los pucelanos e intentando seguir en la brecha mirando de reojo a los que vienen detrás: Girona y Ponfe parecen cerrar la pelea tanto para remotas opciones de ascenso directo como sobre todo para definir los puestos del tercero al sexto que dan pasaporte a los playoffs. Partidos como el del Heliodoro entre Tenerife y Lugo es evidente que valen en realidad más de tres puntos, especialmente entre los implicados directos -en este caso Tenerife y UDA- pero también para los colaterales que andan por encima, en medio y debajo de ellos en la tabla. Cuando se juegue ese partido se habrá cerrado la jornada 32 y se abrirá por tanto la persiana de las últimas 10, esas que decía el famoso sabio de Hortaleza, el añorado zapatones don Luis Aragonés. Como en una carrera ciclista, de 100 kilómetros, los primeros 80 serán de desgaste y los últimos 20 donde se parte el bacalao. Tanto en unos como en otros, todo cuenta: tener buen fondo de armario, suerte con las lesiones y demás es equivalente a estar en buena forma para no gastar más fuerzas de la cuenta rodando en pelotón y no tener pinchazos ni caídas antes y después de esos momentos decisivos de la competición. Esta larga semana que da paso a la siguiente ha servido para ver la vida pasar mientras se prepara el choque del Rodríguez López, los demás han hecho lo que han podido y ahora le toca jugar a la UDA, como en una partida de dardos, como en una contrarreloj. Desde el sábado día 12 por la tarde hemos sido un poco de Las Palmas, Ponferrada y de nuevo rojiblancos, subidos a la Rubineta y al Sadiquismo, esperando que Nigeria no necesite mucho al Pichichi rojiblanco y echarlo de menos lo menos posible ante el Girona. Cuestión de piel. Y de flor