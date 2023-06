Londres, 22 de junio de 2023. Estimado Navarro, el Almería parece aficionado a lanzar bombas sondas para tantear al personal y ver las posibles reacciones. La última ocurrencia ha sido filtrar que planea quitar las gradas supletorias de los fondos aduciendo que esto tiene que ver con la fase 2 de la remodelación del Estadio. Otros creen que lo hacen para ganar aforo. En cualquier caso, los grandes damnificados serán los abonados de fondo y el propio Almería, por este orden. Como abonado de fondo norte, no echo de menos los tiempos en los que me sentaba en las gradas construidas. ¡Ni con prismáticos se veía la otra portería! Pero es que, además, quedó demostrado que el ambiente es más desangelado. Con las gradas supletorias hemos logrado dos ascensos a Primera. No es casualidad. Quitarlas ahora sería un error, ya que perderíamos el efecto del jugador número 12 que tanto nos ha costado lograr. No es raro que haya surgido un movimiento en redes sociales reclamando al club que deje tranquilas las gradas supletorias: #LosFondosNoSeTocan.