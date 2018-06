¿Quién formará el plantel?

¿en quién depositará su confianza Alfonso García para darle forma a la plantilla de la próxima temporada?

Está claro y ahí están los resultados, no nos engañemos, la plantilla ha sido mala, mal confeccionada y desequilibrada, con una falta de gol alarmante, por no decir que preocupante y decepcionante, que ni tan siquiera se corrigió en el mercado de invierno, pese a la recomendación de Monchi -veremos a ver dónde juega la próxima temporada Soleri- y los retoques que hizo el club.

La falta de compromiso en algunos casos, la escasa calidad de la plantilla en otros y la falta de competitividad de otros, hicieron un cóctel muy peligroso que a punto estuvo de costarle un serio disgusto a la afición y al propio Alfonso García, que no se esperaba otro final de liga tan angustioso.

De ahí la importancia de tener claro en quien depositar la confianza para ser capaz de hacer una plantilla de garantías, competitiva, porque la próxima liga no va a ser cualquier cosa, y ya lo ha avisado o advertido precisamente Alfonso García. La próxima temporada la Segunda División va a ser una pedazo de competición, preciosa, interesante, llena de equipos de grandes ciudades y con muchos equipos que han estado en Primera División.

De ahí la importancia de ser capaces de hacer un equipo a la altura de lo que te va a exigir esa Liga. Con jugadores de "andar por casa", con todo el respeto del mundo, al igual no te da para tener una temporada tranquila, que es en definitiva lo que demanda la afición al Presidente. Dejarse de mensajes bonitos, y pasar a la acción.

Hacer un equipo que devuelva la ilusión a la afición, a esa afición que no solo desde la grada, si no que a través de las redes sociales, muy de moda en estos tiempos, pide un cambio de rumbo, y que Alfonso García arme un equipo capaz de competir y hacer disfrutar a una afición expectante, que está deseando conocer cómo va a ser la plantilla de la próxima temporada. Queda una docena de jugadores con contrato para la próxima temporada y alguno de estos no va seguir, en unos casos porque no han estado al nivel que exige un equipo de la LFP y en otros porque de un lado parece claro que el equipo necesita liquidez y de otro porque hay futbolistas que pueden estar en la rampa de salida, por el mercado, por lo que habrá que hacer prácticamente una plantilla nueva.