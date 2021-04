Las dos fórmulas ascienden

Almería, 22 de abril de 2021. Estimado Piñeiro, comparto tu analogía con las épocas de Emery y Gracia para recalcar que el ascenso puede conseguirse por la vía directa (hasta ahora era la obsesión), pero también a través del play off. En uno y otro caso el año próximo el equipo jugaría en Primera. La duda que me asalta es que las siete jornadas restantes pueden hacerse muy cuesta arriba si la reacción no es inmediata. Sabiendo que alcanzar el segundo puesto es casi una quimera al igual que lo sería perder plaza en play off, la misión ahora es no ceder ese tercer puesto que otorga ciertos privilegios y, como bien apuntas, rearmarse para llegar a la promoción en línea ascendente y no con la depresión encima, tal y como aconteció la temporada pasada. Son siete partidos que pueden servir para levantar la moral o, por el contrario, para entrar en un bucle autodestructivo si hubiera que recurrir a un irremediable cambio en el banquillo. Esperemos que la balanza se incline del lado bueno.