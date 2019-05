La fortaleza de un proyecto

El Club Deportivo El Ejido de Pierre Mevy ha sufrido su primer gran batacazo, de los que más duelen, de los que pueden fracturar un proyecto si no se tiene una base sólida. La temporada, a falta de una jornada aún por disputarse, ha sido todo un fracaso para el primer equipo masculino de una entidad que buscaba luchar por el ascenso a Segunda, como bien dijo su presidente, y que el año que viene se verá en Tercera División. No es de extrañar en estos momentos, el enfado y la desilusión de la sufridora afición celeste, de los que siempre han estado ahí, aunque bien es cierto que un buen seguidor debe estar en las buenas y en las malas, pese a los errores que se hayan podido cometer. Y es que, ahora más que nunca, el club del Poniente necesitará el apoyo de su gente para preparar la próxima campaña y tratar de regresar a una categoría de bronce por la que el CD El Ejido estará obligado a luchar nuevamente si no quiere ver como la grada de Santo Domingo se sigue vaciando después de un duro trabajo por parte de su entidad anterior, y desde la llegada del israelí, para tratar de ilusionar de nuevo a los ejidenses con un deporte que les dejó una gran herida tras la desaparición del Poli Ejido. A partir de este momento se verá la realidad del proyecto de Mevy, su fortaleza real, si es capaz de levantarse o no a un palo tan duro como un descenso el curso en el que parecía que tocaría con sus dedos el fútbol profesional. Como suele decirse, de todo se aprende, sobre todo de los errores. En el CD El Ejido se han cometido muchos este año, sobre todo en la planificación de la plantilla, pero también se han hecho otras cosas bien que, pese al fracaso en lo estrictamente deportivo, le han dado a la entidad del Poniente más empaque a nivel de club. Habrá que esperar para ver si la estructura del proyecto celeste es lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie en esta primera gran tormenta a la que se enfrenta en su historia.