No sin mi fotografía

Los movimientos que realizan los políticos de camino a las elecciones municipales llegan a ser incluso cómicos. Desde la perspectiva que me da trabajar en este periódico y no trabajando en política, he podido observar como en actos que no son propiamente políticos y que antes no contaba con casi su representación, ahora sí que la hay. Y ahora si es necesario van hasta cuatro del mismo partido. ¿Y para qué? Primero despliegan todo su encanto para sumar votos, que ahora sí que un voto puede ser decisivo. Mírese el caso de Javier Maroto. Y después intentan, siempre detrás de su líder, aparecer en la imagen de prensa, ya sea fotografía o vídeo. Quizá consigan abrumar a muchas de estas asociaciones o colegios a los que visitan que se quedan ojipláticos con tanto apoyo, pero hace cuatro años las visitas iban más de uno en uno. Es bonito ver como disciplinadamente se colocan delante de la cámara para salir lo más apropiados en la fotografía. Es un trabajo más plácido que seguir a un personaje del corazón, los políticos sí que posan. Les conviene. Las sonrisas son más amplias, los trajes están mucho mejor planchados y las respuestas siempre están mucho más meditadas. Pero lo importante es salir en la fotografía y si se puede salir mejor que el oponente de la oposición, mucho mejor. Incluso, he podido ver como han mandado alguna foto en estos días donde el rival no aparece en su mejor pose. Llevan meses con la guerra e intentando ganar la batalla de salir más veces en prensa.