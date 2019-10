El frac y el buzo

Hay cambios y recambios. Y no todos son buenos y funcionan. En el fútbol no siempre equivalen a progreso y evolución. El Deportivo, segundo club con más temporadas en Primera (46), sólo superado por las 58 del Zaragoza, ha cambiado de entrenador y continúa colista. El Fuenlabrada debuta en la División de Plata y marcha en la tercera plaza, empatado con la UDA. Así es la Segunda. Trata a todos por igual, sean clubes históricos o rookies sin pedigrí. El cambio es un recurso, una opción que, aplicada a los entrenadores, es sinónimo de impaciencia. La UDA interrumpió una racha de seis jornadas sin ganar con su triunfo sobre el Extremadura, bravo y correoso, y Pedro Emanuel salvó la cabeza. El partido se jugó con el balón de invierno, indescifrable por televisión, y en horario de invierno, a pesar de que estemos en otoño. Esta estación es la mejor para sacar fotografías al cielo y la del técnico portugués ha estado en riesgo de caerse como lo hacen las hojas cuando llega octubre. El luso ya ha recibido el primer aviso, siguiendo el argot taurino. Ya le han dado el primer balazo, como decía Juanma Lillo, a la espera de que desangre. La unidad de medida de Turki Al-Sheikh es la victoria y la de su impaciencia se paga con el despido a costa de siete partidos sin ganar o con otras equivalencias en forma de tres o cuatro reveses consecutivos sin puntuar. No hay piedad ni compasión. El objetivo es el ascenso, sin disimulos, y el pasaporte a Primera se factura entre 75 y 80 puntos y eso obliga a sumar muchas victorias. Algunas lo han sido con talento y brillo, que deslumbra y ciega en ocasiones. Otras lo serán con talante y trabajo, con ese buzo sucio y roto, con mal olor. Es una prenda más del ropero que hay que ponerse, guste o no. La Segunda es así. ¡Bienvenidos a Corea!