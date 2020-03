Tengo que reconocer que el Almería se está moviendo bien en medio de toda esta crisis por el Coronavirus. Ha parado toda actividad en el club y en la plantilla, sin entrenamientos grupales, pero si el club se lleva mi felicitación es por su trabajo de concienciación en las redes sociales. Me gustó el mensaje que mandó el sábado. Un texto ("Responsabilidad social y empatía. Ganemos este partido cuanto antes. #AlmeríaEnCasa #QuédateEnCasa") al que acompañaba una foto que rezaba "El futbol volverá con toda su fuerza y pasión. Pero antes tenemos que ganarle la partida al Covid-19. #YoMeQuedoEnCasa. Nuestra fuerza es el civismo". Un mensaje poderoso y que quizás sirva para concienciar a la masa social rojiblanca, que tiene que entender la gravedad del asunto. Toda ayuda es poca. Nos está tocando vivir tiempos raros. La paralización del país, incluidas las actividades deportivas, no tiene precedentes. En la época de las redes sociales, que es la mejor vía para hacer llegar mensajes contundentes, el Almería, como referencia para sus seguidores, hace muy bien en aprovechar su influencia para intentar ayudar. A este mensaje le han seguido otros, incluido un video de Vada, para intentar concienciar a la gente. El club, que con Turki incrementó su actividad en redes, está haciendo un buen uso de sus armas en estos momentos. Además del futbol, otras disciplinas también se han sumado y están intentando que la gente asuma su responsabilidad para parar este virus que puede ser fatal para un buen porcentaje de gente. Ahora mismo, todo debe quedar en un segundo plano, también el aspecto deportivo. No me preocupa lo más mínimo saber qué va a suceder con la temporada. Si se reanuda o no. Si sube el Almería o se tiene que quedar en Segunda. Cuando todo esto pase, ya veremos qué sucede. Las prioridades tienen que estar claras y lo importante es que la gente cumpla con las directrices del gobierno y se quede en casa.