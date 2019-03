Uno echa la vista atrás y aunque todavía no peina canas, por suerte, sí que ve el gran cambio que ha experimentado la sociedad. No me gustan las redes sociales, quizás el mayor exponente de esta revolución que ha insensibilizado al ser humano y lo ha llevado a vivir en una especie de Matrix, pero las tengo porque las necesito para el periódico. La única cuenta de Twitter que sigo y a la que presto atención es Yo fui a EGB. Ropa de mi época, juguetes ochenteros, cintas de casette, disquetes de ordenador, cintas de vídeo VHS o BETA... y balones Mikasa. El deporte en mis años mozos era bien diferente al actual, tanto por un menor desarrollado de la preparación física como por la antiguedad de las instalaciones. La tierra del Seminario, Los Ángeles, Los Molinos o el Zapillo, entre otras campos, dominaba el fútbol provincial; mientras que los que éramos de fútbol sala nos dejábamos las rodillas en las duras chinas de las pistas del Pryca o nos sollábamos con la lija que era el cemento de las Almadrabillas. Por no hablar de cuando saltábamos y entrábamos a los colegios para jugar allí, algo que ahora que uno es responsable ve como arriesgado por la altura de los saltos, los pinchos de las vallas... Yo era de fútbol sala y, deportivamente sólo he disfrutado tanto como lo hago ahora corriendo carreras populares. El futbito era igual de competitivo que el fútbol, bastante más técnico, pero de mejores modales y gente más sana. Como el tenis, el baloncesto, el balonmano o el voleibol, los otros deportes más practicados en mi época juvenil en Almería. Ahora, con la llegada del fútbol 7, el futbito ha decaído. Lo que le ha pasado al tenis con el pádel. Sin embargo, los que somos de sala siempre tendremos esa mentalidad. A Sergio Mullor, al que entrevisté el miércoles al ganar la Copa de Hungría, no lo conozco en persona, pero siento como propio ese título. Es uno más de la inolvidable época del Kiosco Luis Marín, del Costa de Almería, de los Güicos, de la gran La Salle, del Divina Infantita...