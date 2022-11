El fútbol del aficionado

Esta semana asistimos a un gesto que nos invitaba a pensar en que este fútbol deshumanizado puede seguir siendo, en ocasiones, del aficionado. El Almería mandaba trescientas entradas a Jaén para el encuentro entre el filial y el conjunto jiennense y, lo mejor de todo, de forma gratuita. Todo un ejemplo de hermandad entre clubes. Como era demasiado bonito, el detalle apenas duró unos días. El jueves el Real Jaén, con un escueto tuit, vino a informar de que el Almería le había dicho que no, que era broma, que el partido será a puerta cerrada. Costó encontrar un pronunciamiento por parte del club almeriense que, al momento de escribir estas líneas, lleva tres días sin actualizar la cuenta de Twitter de su filial y cantera. No habrá sucedido nada reseñable en las bases. Es en la web donde se puede leer un comunicado que habla del "reducido aforo" del anexo y, más abajo, de que "se hace inviable desde el punto de vista organizativo y de seguridad". Mandar motu proprio trescientas entradas a Jaén para luego alegar que es imposible recibir a trescientos jiennenses puede estar en el podio de peripecias organizativas de este club. Afán de superación.Pero del primer equipo y la forma de organizarse de LaLiga, las televisiones y sus clubes también se puede hablar. El horario del duelo en Cádiz se conoce ya, a más de un mes para la llegada del choque. Idóneo para organizar un viaje si no fuera porque aún no sabemos cuántas entradas mandarán los gaditanos ni cómo las dispondrá el Almería. El detalle más importante de todo desplazamiento. Y, con el modus operandi habitual, me temo que no lo sabremos hasta la misma semana del partido. Aprovechar un parón liguero para organizar algo con tiempo es una quimera en España. Tampoco sabemos el precio que, con antecedentes como el Cádiz-Betis donde superó los 30 euros, no apunta a ser barato. Esos económicos pactos entre andaluces parecen ser agua pasada. Así es el fútbol de los aficionados. En Primera o en Tercera RFEF.