¿Y el fútbol amateur?

Mucho se está hablando estos días de cómo y cuóndo volverá la Liga. Se está trabajando para que cuando toda esta pesadilla acabe el fútbol nos este esperando, aunque sean partidos a puerta cerrada y por la televisión. De lo que poca gente habla o se tiene mucho menos en cuenta, como es normal porque no hay tantos intereses económicos, es en el fútbol amateur. Y es que si la Segunda División B o la Tercera tendrán muy complicado acabar la competición, se antoja aún más difícil que vuelvan las categorías regionales y por supuesto el fútbol base. ¿Ascenderá el Vera a División de Honor? ¿Mantendrán su plaza en 1ª Andaluza el Oriente y Las Norias? ¿Sería capaz el CD El Ejido llegar a División de Honor Juveniles? Son todas preguntas sin respuesta, pero que todo nos hace pensar que debemos ir olvidándonos de que veamos competir a estos equipos en lo que resta de campeonato. En otros países como Inglaterra o Portugal este tipo de competiciones ya se han suspendido que no aplazado por lo que en Andalucía es el escenario más realista que puede suceder en los próximos meses. La siguiente pregunta que se plantea es que si suspender o no las competiciones sea lo más justo. Y obviamente justo no es. Pero en la situación en la que nos encontramos nada nos va a parecer justo. Los equipos implicados en la parte alta de la tabla y que tendría a tiro los ascensos suplicarán porque se ascienda automáticamente, pero en esa misma tesitura los conjuntos que se encuentran en posiciones de descenso arrimaran el hombro para que las competiciones queden sin valor y de esta forma no haya equipos que pierdan la categoría. Imposible contentar a todos. Nada es justo y menos teniendo al COVID-19 como enemigo. Como casi todo en estos días, es solo una hipótesis. Una hipótesis que va ganando fuerza según pasa el tiempo y que ojalá nunca llegue a producirse. Será la mejor noticia porque entre todos ya habremos vencido al virus y la normalidad se apoderara de la sociedad y por supuesto del fútbol.