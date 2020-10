El fútbol no es de color de rosa

El sábado Real Madrid y Barcelona comparecieron ante el Cádiz y el Getafe con más coincidencias que las que ambos hubieran supuesto antes de sus respectivos encuentros. La primera coincidencia, ha sido la vestimenta; una camiseta rosada, en honor al día mundial del cáncer de mamas que hoy lunes 19 de octubre se celebra en todo el mundo.

Un gesto que por la trascendencia de los dos equipos más poderosos de la liga, le da mayor visibilidad a una enfermedad diagnosticada en más de treinta mil mujeres al año en nuestro país. Bravo por la iniciativa y felicitaciones por ello. Fue lo único color de rosa este sábado para Real Madrid y Barcelona.

Un marrón en cuanto a resultados, ya que ninguno de los dos equipos fue capaz de imponerse a sus adversarios a los que a priori se les presupone menor poderío futbolístico. Aunque no vistieron de rosa, tampoco equipos como Almería o Sevilla pudieron salir airosos de sus compromisos, porque quien no esté dispuesto a poner toda la carne en el asador, tiene malos resultados asegurados en estos tiempos de fútbol moderno. El fútbol actual requiere algo más que talento si se quiere conseguir el objetivo, porque al fin y al cabo, este asunto va de ganar partidos.

Desde los tiempos en los que los jugadores comenzaron a ponerse diademas y hacerle caso más al espejo que al entrenador, el juego acusó el cambio. Los partidos mencionados dan testimonio de ello. No imagino a los jugadores del Getafe promocionando champúes como el guaperas de Griezmann, ni son portadas de revistas ni se casan con cantantes famosas.

No están en el fútbol para eso y entonces para ganarse el pan tienen que correr, meter la pierna, mantener el orden táctico y ser disciplinados. Juegan un fútbol que puede no gustar, pero es el que mejor saben practicar. Van al límite que impone el árbitro y manejan todos los recursos legales y alegales. En el fútbol no todo es color de rosa, solo la vida de un puñado de jugadores.