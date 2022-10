El fútbol no tiene memoria. Sólo vive de resultados y si estos no llegan, hay una ley no escrita que todos sabemos en qué consiste. El runrún ronda toda la semana, más acentuado si cabe tras el ridículo monumental del equipo la semana pasada en Bilbao, donde Rubi, con su idea de partido y su planteamiento, después de tener dos semanas para preparar el partido en San Mamés, dio la sensación de que o no se sabía bien la lección o que no había preparado a sus jugadores para lo que le esperaba. Insistía Rubi en lo de la paciencia, que hay que darle tiempo al tiempo, pero mucho me temo que si la dinámica no cambia este sábado, Turki tomará una decisión que para muchos puede ser dolorosa, pero algo tendrá que hacer. En el fútbol solo valen los resultados y si no llega uno positivo, por mucho que a los cuatro vientos se haya dicho que hay plena confianza en el entrenador catalán, la ley no escrita dictará sentencia, la misma que esta semana ha acabado con Francisco en el Elche. De nada valen ya los recuerdos de los paseos por la ciudad en el autobús descapotable. La gente sólo habla de las cuatro semanas sin ganar y que como él mismo dijo, no le hacen un gol ni al arcoíris. Rubi quiere transmitir tranquilidad, pero todos sabemos que no es eso precisamente lo que se está viviendo en el vestuario. Es más ¿confía el grupo en el entrenador? Está claro que, visto lo visto, sin balón no se puede jugar, ni el equipo se puede permitir más la desatención defensiva de los centrales. Una victoria en siete partidos y siete alineaciones diferentes. Dijo Rubi que se están conociendo. Curioso, cuando en el once en San Mamés sólo dos jugadores no habían estado con el equipo la temporada pasada. Si mañana la UDA no saca adelante el partido, mucho me temo que la paciencia de Turki se agotará. Nadie se esperaba, por mucho que los jugadores se empeñen en decir lo contrario, este escenario tras siete jornadas. Con lo que ha constado llegar, si la cosa no cambia, los dirigentes no se van a quedar con los brazos cruzados.