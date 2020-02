El genial futbolista portugués Luis Figo, además de dejar jugadas y goles memorables durante su carrera profesional, dejó una cita futbolística cargada de significado: "El fútbol no perdona. Hay que ser el mejor todos los días". Para el extremo luso, mantener la competitividad y la disciplina es lo que lleva a triunfar. En la UD Almería llevamos un mes y pico en el que la competitividad está dejando que desear y lo de la disciplina uno se lo empieza a cuestionar. Es increíble como un equipo que hacía que nos las prometiéramos felices hasta la entrada del nuevo año, se haya transformado en un grupo tan ramplón, apático e inoperante que no juega a nada y que desespera e impacienta a todos. Contra el Fuenlabrada ni tan siquiera fuimos capaces de tirar entre los 3 palos. Gutiérrez, que últimamente no anda muy afortunado en sus lecturas, sí que estuvo acertado cuando dijo: "Estamos preocupados, no ya por no hacer goles, sino por hacer pocas ocasiones de gol". Efectivamente, la falta de fluidez en los metros finales, con independencia de que el Fuenlabrada se colgara del larguero, es preocupante. Sobre todo porque la plantilla tiene mucha calidad en la zona de tres cuartos. El caso es que el fútbol no está perdonando a este Almería, que tiene plantilla para ascender a Primera, pero que no lo está demostrando todos los días. Los futbolistas parecen otros. Dice su técnico que entrenan muy bien, pero que en los partidos se bloquean. Por su parte, el entrenador, que tan acertado estuvo en sus inicios, ahora no parece dar con la tecla y sus sustituciones, tan alabadas a su llegada, confunden más al equipo, si cabe. Entretanto, parece claro que el divorcio entre el club y el entrenador existe. En las últimas dos semanas, dos componentes de su cuerpo técnico han dejado de formar parte del equipo, a los que se le han añadido otros dos nombres, me temo, sin mediar consulta con el entrenador madrileño. Y entre tanto, el equipo sigue en caída libre y visita al Cádiz el sábado. Si el fútbol es un estado de ánimo, el nuestro está muy bajo…