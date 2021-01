El año que dejamos atrás fue diferente, distinto, nunca visto; un virus del futuro que pone en jaque a la humanidad como esas historias de tebeos que leíamos de pequeños. Ni guerras ni bombas ni gas sarín, tan solo un bicho que se transforma y viaja sin pasaporte a través del mundo tiene en estado de alarma a la población. Tengo meridianamente claro que el 2021 se hará largo mientras esperamos que lleguen las vacunas a todos los rincones y su efectividad nos otorgue la tan deseada inmunidad para retomar, de ser posible, desde el lugar donde dejamos nuestras vidas. Por lo demás, hacemos como que estamos seguros y jugamos a la normalidad, pero son decisiones y actos que nada tienen que ver con la ciencia. No logro entender todavía porqué las categorías modestas de nuestro fútbol están compitiendo. No puedo llegar a discernir el motivo por el que juegan y por el que se la juegan sin ninguna necesidad de hacerlo. Pongo como ejemplo de esta semana a los equipos del Cantoria 2017 y el Fines femenino que participan en División de Honor y Segunda nacional de fútbol sala respectivamente. En ambos equipos un jugador dio positivo en Covid-19, y sus dos encuentros programados para este fin de semana fueron suspendidos. No hablamos de jugadores profesionales, sino de deportistas amateurs que juegan por amor al deporte. Son jóvenes a los que cada prueba de PCR les cuesta ciento y pico de euros que salen de sus bolsillos. Chicos y chicas que además estudian, trabajan o ambas cosas, y que no tienen ninguna necesidad de exponerse o exponer a sus seres queridos. Hay algunos de estos jóvenes que han renunciado a participar de la competición, porque en su familia existen personas de riesgo y entienden muy bien que una vida no tiene precio. Pero ni siquiera esta realidad parece un buen motivo para suspender los campeonatos. La gente está en casa, confinada. Los gimnasios cierran, pero el fútbol sigue.