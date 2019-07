Como en todos los ámbitos de la vida, en el fútbol influye la suerte. No quiero que esta columna parezca sacada de un libro de autoayuda o de las tan irritantes frases que se pueden leer hoy en día en los pies de fotos de Instagram. Pero viendo la lesión de Asensio se cumple a la perfección esa dualidad tan sumamente relacionada: el fútbol y la suerte. Porque primero está el talento, sin el arte divino de jugar bien al fútbol no podríamos tentar ni tan siquiera a plantearnos cuánto de importante es la fortuna. Asensio tiene muy buena suerte. Cuando le dieron la oportunidad con el primer equipo del Mallorca todo fue a favor, al año siguiente en el Espanyol fue determinante siendo aún un adolescente, pero el culmen de su buena suerte lo vivió con sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid. Zidane apostó por el joven Asensio en el primer partido oficial de la temporada. El escenario no podía ser mejor, final de la Supercopa de Europa frente al Sevilla y el balear rompe el balón camino de la escuadra con un efecto imparable. El debut soñado, una sonrisa larga y su primera medalla de campeón al cuello. Luego progresivamente todo ha ido cambiando hasta la desafortunada lesión de hace unos días. Asensio dijo no a la Eurocopa sub 21 sabedor que estaba ante una oportunidad única de coger galones en el equipo titular. Mucha competencia y quitarse la espina de una mala temporada son las directrices desde las cuales marcaba su hoja de ruta hacia su explosión. Pero el fútbol y la suerte son cambiantes. Esperemos que Asensio vuelva a ser el futbolista que nos sorprendió con su imponente zurda y su cambio de ritmo elegante. Quizá nunca veamos lo que de él imaginábamos, que no es otra cosa que un futbolista descomunal llamado a marcar una época con el Real Madrid y la selección española. Aún así pese a que ahora mismo pensará que es un desafortunado, Asensio tiene mucha suerte y seguro que seguirá teniéndola en un terreno de juego.