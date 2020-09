El fútbol virtual

El Bayern-Sevilla tuvo algo especial. Sí, fue una final europea, en un estadio colosal y con dos clubes históricos, cada uno a su escala, pero no me refiero a eso. Realmente, fue lo de menos. Voy más allá. Hablo de los bares de alrededor del Puskas Arena, que tuvieron bullicio en la previa. De la salida de los equipos al césped, cuando se vieron las bufandas ondear. De cada córner al que le seguía un nervioso murmullo. De las falta marcadas con abucheos. De los goles, que fueron goles otra vez. El partido de este jueves permitió el acceso de aficionados a la grada y, con él, el fútbol volvió a ser real, de carne y hueso, y no una fría serie televisada con entregas semanales.

Porque, por mucho que algunos se empeñen, el deporte es pasión. Y la pasión, mejor en primera persona que en un monitor. Estos días no dejo de darle vueltas a la mala fortuna que han tenido los aficionados de Cádiz o Elche por haber retornado a Primera justo este año. Un premio merecido para cualquiera que se desviva por su equipo, pero descafeinado en 2020. O los de Granada, que viven el sueño de la Europa League por vez primera en su historia. Tuvo que ser en estas circunstancias. ¿De qué sirve ver a tu club en la élite si no puedes acompañarlo? ¿Cuál es el sentido de recibir en tu ciudad a un coloso si no hay ambiente? ¿Para qué vale un derbi si el estadio no palpita emoción? ¿Por qué seguimos cantando por inercia esos goles virtuales si no sabemos para qué nos servirán?

El fútbol, hoy, en España, solo es un pasatiempo más, de los de sentarte en el sofá, subir el volumen y ver recostado. Y nos resignaríamos a ello si la lógica acompañase, pero resulta extraño ver cómo la mayoría de espectáculos tratan de aproximarse a la antigua normalidad mientras el deporte más seguido del país sigue hermético para el público. Quizás, la persona de la que depende todo esto no sepa lo que se pierde yendo a un estadio. O, lo más probable: sabe perfectamente lo que gana cuando las únicas que pueden acudir son las televisiones.