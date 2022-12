No es el fútbol

Las victorias conseguidas por Argentina no han dejado indiferente a nadie a estas alturas de la XXII edición del mundial de fútbol. Juegan mal, no le ganaron a nadie, no saben celebrar o sus festejos son vulgares dicen desde distintos altavoces, los mismos que con la boca pequeña han manifestado su disconformidad porque este campeonato se dispute en un emirato donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Todo el mundo, Argentina incluida, ha tragado con Qatar, la FIFA, la corrupción, la persecución y la esclavitud. A partir de ahí, el listón moral está por los suelos. La política no es moral ni inmoral escribió Maquiavelo a los Médicis; es amoral. El fútbol también, mi querido Príncipe, agregaría hoy. Por eso, y solo con ia intención de colocar las cosas en su contexto, escandalizarse porque un grupo de jugadores se haya excedido en un festejo frente a un rival al que acaban de eliminar en un partido caliente, pone la mira en el árbol obviando deliberadamente el bosque. Porque le piden a un puñado de chicos nuevos millonarios que se comporten de manera políticamente correcta, con modales refinados y muestras de una exquisita educación de la que la gran mayoría, no solo ellos, carecieron. Nadie habla del apriete holandés a Lautaro antes de lanzar el penalti. Hace unas semanas atrás veíamos a Valverde gritar el gol en la cara del árbitro. A Vinícius celebrar un tanto con las manos en las orejas y sacándole la lengua a todo el estadio. A Brasil bailar solo cuando gana. Yo he visto a Raúl mandar a callar a todo un Camp Nou. Todos vimos en las eliminatorias del mundial 90, como el portero de Chile, el Cóndor Rojas, se cortó una ceja con un bisturí escondido en el guante, para que se suspendiera el partido con la canarinha. También contemplamos el gol con la mano de Maradona a los ingleses. Al ofendido Pepe agarrar a patadas en el suelo a Casquero, a Luis Suárez, morder a más de un contrincante y a Zidane pegar un cabezazo a Materazzi en la final de un mundial. Ya está. El fútbol es todo eso y puede ser mucho peor. Pero no es el fútbol, somos nosotros.